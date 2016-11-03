Уэйн Симмондс: Проворов умен не по годам и будет потрясающим игроком

Форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс высоко оценил потенциал защитника «летчиков» Ивана Проворова.

«Прови умен не по годам. Такой подготовленности от 19-летнего игрока я не видел со времен Дрю Даути, когда я выступал в Лос-Анджелесе. Умение 19-летнего парня так здорово и спокойно играть впечатляет. Он будет потрясающим игроком. Да он уже потрясающий», – сказал Симмондс.

В нынешнем сезоне 19-летний российский защитник провел 11 матчей, в которых сделал пять голевых передач при показателе полезности «–9».