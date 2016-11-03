Виталий Мутко: Поле стадиона на Крестовском? У нас есть план по устранению недочетов, мы справимся

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о недочетах с выкатным полем стадиона на Крестовском.

– Поле арены на Крестовском пружинит? Это просто так подается. Речь про вибрационные процессы, это профессиональный язык. Думаю, все профессионалы понимают, что такая глыба раскачиваться не может.

Речь о том, что поле на нестабильной основе закатывается в стадион, нужны усиления. Найдем технические решения, ничего необычного. Подготовка к завершению строительства арены идет по графику.



Если не начинать эксплуатировать поле, не найти и проблему, была штатная ситуация: газон поместили в чашу стадиона, выявили недоработки при проектировании. Они будут устранены, уже есть план: краткосрочный и перспективный, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 2 ноября в СМИ появилась информация, что инспекторы ФИФА отметили превышенный уровень вибрации выкатного поля.

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».