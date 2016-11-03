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Артета спровоцировал конфликт с Месси, назвав его идиотом

Источник:  La SextaКомментарии

Как сообщает телеканал La Sexta, конфликт после матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» спровоцировал тренер «горожан» Микель Артета.

Согласно информации источника, в тоннеле специалист сказал форварду сине-гранатовых Лионелю Месси следующее: «Чего ты ждешь? Иди в свою раздевалку, идиот». После этого игрок сборной Аргентины решил ответить своему обидчику и, как сообщали СМИ, отправился в раздевалку английской команды в сопровождении представителя каталонского клуба.

Также сообщается, что Месси, в ответ на оскорбления, сказал Артете следующее: «Не убегай, иди сюда, придурок». Отмечается, что конфликт уладил нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Напомним, встреча между командами состоялась в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. Месси забил единственный мяч «Барселоны» в этой игре.

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