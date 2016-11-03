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Мигель Данни: Когда получил последнюю травму, подумал об окончании карьеры

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Капитан «Зенита» Мигель Данни рассказал о травме, полученной в концовке прошлого сезона в матче против «Спартака». 

– Эта травма колена – уже третья в вашей карьере. У вас никогда не было мыслей, чтобы бросить все и закончить с футболом?
– Такие вещи действительно лезли в голову. Особенно после весеннего матча со «Спартаком», когда услышал диагноз и понял, что это опять та самая травма и нужно делать операцию. Подумал: тебе уже 32 года, может, пора заканчивать? Но желание моей семьи в итоге перевесило – они мечтали снова увидеть меня на поле. Да я и сам понял, что хочу играть. Смотреть матчи со стороны – невероятно тяжело, я сильно переживаю. Ты не можешь поговорить с ребятами, подсказать им. В такие моменты сердце разрывается! Лучше самому быть там, на поле, чем наблюдать с трибуны, - сказал Данни в интервью телеканалу «Матч ТВ». 

Напомним, португалец получил травму 16 апреля в матче Премьер-лиги против «Спартака» (5:2). Через два дня после игры стало известно, что у полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки на правом колене. Аналогичные травмы Данни получал в 2009-м и 2012-м годах. Планируется, что 33-летний футболист вернется в строй в начале 2017 года.

3 августа Данни был внесен в заявку «Зенита» на матчи чемпионата России под десятым номером. 

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