Виталий Мутко: Налаживание трансляций со стадиона на Крестовском не будет стоить дополнительных сумм

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.

– ФИФА – организация, с которой мы вместе проводим чемпионат мира, приезды инспекций – технические. Следующий визит будет посвящен трансляциям, хорошей картинке со стадиона.

Придется еще раз поле закатить и посмотреть, какие платформы поставить, где камеры установить. Предстоит постоянная серьезная работа до того, как мы скажем в апреле, что можно запускать зрителей и играть в футбол. Никаких дополнительных сумм это не будет стоить, все в рамках проекта. Дополнительных финансовых решений нет. Мы в рамках проекта, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».