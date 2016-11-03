Игорь Албин: Вибрации поля на Крестовском? Наше поле уникальное, оно требует особого отношения

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о проблемах выкатного поля стадиона на Крестовском.

– Попробуйте попрыгать дома, на тротуаре, на футбольном поле – они есть всегда. Есть допустимые и недопустимые значения. Но чтобы сказать, работает элемент или нет, нужно войти в проектное положение. Мы поместили поле в чашу впервые. Поняли, что вибрации полностью избежать не удалось. Нам предстоит понять максимально допустимое значение этой вибрации.

В мире всего всего четыре выкатных поля: Германия, Япония, США, наше пятое. И наше уникальное, оно требует особого отношения. Совместно с экспертами ФИФА и внешними экспертами мы рассчитываем целую математическую модель. Есть рекомендации по поводу устранения вибрации, и они будут выполнены. План мероприятий по ликвидации вибрации на поле у нас существует. Задача – его реализовать, - приводит слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 2 ноября в СМИ появилась информация, что инспекторы ФИФА отметили превышенный уровень вибрации выкатного поля.

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».