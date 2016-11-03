Игорь Албин: Замечания по стадиону на Крестовском есть не только от ФИФА, но и от «Зенита», Ростехнадзора и Госстройнадзора

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.

– Визитов ФИФА будет много, они будут частыми. Например, 7 ноября будем ловить картинку – и поле опять окажется в чаше стадиона.

Мы на финише проекта, который насчитывает 12 лет реализации, в том числе восемь – одного проектировщика и подрядчика. Замечания есть не только по линии ФИФА, замечания есть и от футбольного клуба «Зенит», и от Ростехнадзора, и от Госстройнадзора. Мы работаем над тем, чтобы объект был введен в эксплуатацию в надлежащем качестве и в установленный срок, - приводит слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».