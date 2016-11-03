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Клаудио Раньери: Ничья с «Копенгагеном» – заслуга Шмейхеля, «Лестеру» повезло иметь такого голкипера

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (0:0).

«Многое у нас не получалось в этой встрече, но должен отметить нашего вратаря, который сыграл на должном уровне. В процессе матча я изменил схему на 4-4-1-1. Тогда все пошло намного лучше. 

Думаю, обе команды могли забить и выйти победителем, но «Лестеру» очень повезло иметь такого голкипера, как Каспер Шмейхель. У «Лестера» было три возможности выиграть этот матч, но у нас были проблемы с последним пасом. Считаю, что результат этой встречи – заслуга Шмейхеля. Это очень важно для нас. 

Мы играли против сильного соперника, который отлично организован. Доволен ничейным результатом», – цитирует специалиста официальный сайт английской команды.

В следующем туре «Лестер» 22 ноября на своем поле примет «Копенгаген». Отметим, что «лисы» занимают первое место в группе G, набрав 10 очков.


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