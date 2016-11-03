Newbee квалифицировалась на Dota Pit S5
Команда Newbee выиграла китайскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.
В финале квалификации Newbee победила коллектив Invictus Gaming со счетом 2:0.
Ранее на турнир пробились Team Secret и Virtus.pro
Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming и Digital Chaos.
Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.
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