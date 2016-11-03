Болельщики из России с 8 ноября могут купить билет на матч Кубка конфедераций за 960 рублей

Первые билеты на Кубок Конфедераций FIFA поступят в продажу 8 ноября 2016 года.



Как сообщается в официальном пресс-релизе ФИФА, болельщики в рамках предварительной продажи для держателей карт известной компании получат первую возможность приобрести билеты на Кубок конфедераций. Он, напомним, пройдет летом следующего года в России.



На странице fifa.com/bilet любителям футбола будут предложены билеты на все матчи, включая матч открытия и финал турнира, а также все игры сборной России. Кроме того, в продажу поступят билеты на серии матчей в любом из четырех городов-организаторов: Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.



Цена билетов на матчи группового этапа будет начинаться от 960 рублей в категории (для резидентов России) и от 70 долларов в категории 3 (для всех болельщиков).