Роналду наступил на игрока «Легии» в концовке матча Лиги чемпионов
Как сообщает каталонское издание Sport.es, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду умышленно наступил на игрока «Легии» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отмечается, что инцидент произошел в самой концовке встречи, однако, главный арбитр этого не заметил. Таким образом, игрок сборной Португалии избежал наказания.
Напомним, матч между командами завершился со счетом 3:3, а в составе мадридского клуба отличись Гарет Бэйл, Карим Бензема и Матео Ковачич.
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Матч
Голы
Бэйл 2 (0:1). Бензема 35 (0:2). Оджиджа-Офоэ 40 (1:2). Радович 58 (2:2). Мулен 83 (3:2). Ковачич 86 (3:3).
Состав
Легия: Маларж, Жезничак, Глоушек, Бережински, Паздан, Оджиджа-Офоэ (Йодловец, 87), Мулен, Копчински, Гильерме, Радович (Прийович, 77), Николич (Кухарчик, 70)
Реал: Навас, Начо, Коэнтрау (Асенсио, 78), Карвахаль, Варан, Бэйл, Ковачич, Кроос, Бензема (Васкес, 65), Роналду, Мората (Мариано, 85)
Судья:
Павел Краловец (Чехия)
Место и дата
02 ноября 22:45, Стадион Войска Польского, Текстовая трансляция