Роналду наступил на игрока «Легии» в концовке матча Лиги чемпионов

Как сообщает каталонское издание Sport.es, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду умышленно наступил на игрока «Легии» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



Отмечается, что инцидент произошел в самой концовке встречи, однако, главный арбитр этого не заметил. Таким образом, игрок сборной Португалии избежал наказания.



Напомним, матч между командами завершился со счетом 3:3, а в составе мадридского клуба отличись Гарет Бэйл, Карим Бензема и Матео Ковачич.



Зинедин Зидан: Это была моя ошибка, хорошо, что мы не проиграли «Легии»



