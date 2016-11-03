«Рубин» и «Сибирь» сыграют в Кубке России в Казани

Игорь Шалимов: Смолов отправится в Германию, но выйти он сможет лишь в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, когда нападающий Федор Смолов, оправившийся от травмы, сможет вновь выйти на поле.