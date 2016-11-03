«Рубин» и «Сибирь» сыграют в Кубке России в Казани
Определен хозяин поля в матче ¼ финала Кубка России между «Рубином» и «Сибирью». В результате жеребьевки игра пройдет в Казани.
Добавим, что в остальных случаях жеребьевка не потребовалась, так как по регламенту турнира хозяин поля определяется по соотношению домашних и гостевых матчей.
Напомним, 1-2 марта в ¼ финала сыграют:
«Локомотив» – «Тосно»
«Анжи» – «Уфа»
«Краснодар» – «Урал»
«Рубин» – «Сибирь»
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