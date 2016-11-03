Роман Любимов: Когда забил, переживал, чтобы жена на лед не выпрыгнула
Форвард «Филадельфии» Роман Любимов после матча с «Детройтом» (5:4 OT) рассказал о своем первом голе в НХЛ.
– Поздравляю, Роман! Гора с плеч свалилась?
– Если честно, то да. Первый гол всегда тяжело забить, в любом сезоне. Но теперь мыслей об этом не будет. Понятно, что мне нужно больше внимания уделять обороне. Но я – нападающий, а они должны набирать очки и помогать команде, в каком бы звене ты ни играл.
– Видно, что вы старались в прошлых матчах, очень хотели забить – но никак не получалось. Было обидно? Или вы знали, что гол когда-то придет?
– Это должно было прийти, Вы правы, моменты возникали. И я расстраивался, когда не забивал. Вроде и партнеры хорошо работали, и на выгодные позиции меня выводили, и я в концовках был на завершении. Но никак не получалось. Причем это происходило в тяжелых ситуациях для «Филадельфии», когда нужно было забить.
– Переживал, чтобы жена на лед не выпрыгнула. Сразу посмотрел на трибуне – вроде там стоит в ложе. Нормально все.
Матч
Филадельфия - Детройт - 4:3 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Ларкин (Грин, Нюквист), 13:15 (0:1). Атанасиу (Эрикссон, Шихэн), 13:31 (0:2). Вандевельде (Штрайт, Шенн), 33:39 (1:2). Любимов (Макдональд, Рид), 43:51 (2:2). Зеттерберг (Абделькадер, Татар), 48:18 (2:3). Штрайт (Симмондс, Шенн), 58:56 (3:3). Ворачек (Жиру), 61:41 (4:3).
Место и дата
03 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция