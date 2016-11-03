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Гаджи Гаджиев: Хотелось бы, чтобы Брайан Идову выступал за сборную России

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил профессиональные качества нигерийского защитника пермского клуба Брайана Идову, отметив, что хотел бы видеть его в составе сборной России. 

«Брайан Идову действительно хорошо зарекомендовал себя в этом году. То, что на него обратили внимание в Нигерии, не случайность. Это произошло не вчера, а ещё после трех-четырех туров РФПЛ. Хотелось бы, чтобы он играл за Россию, но это вопрос к тренерам национальных команд. У нас пока видят других футболистов в этой позиции. 

Когда Брайан только получил предложение, он обращался ко мне за советом. Наша позиция проста: мы рекомендовали не торопиться, продолжать совершенствовать свое мастерство, чтобы стать лучше и сильнее, и надеяться, что в таком случае появится возможность играть за сборную России. Если не получится, то всегда есть шанс вернуться к разговору о сборной Нигерии.

Очень много факторов влияет на то, как Брайан будет чувствовать себя в той или иной сборной, например, конкуренция и квалификация других игроков, претендующих на его позицию. Поэтому никто не знает, где у него больше перспективы», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Идову родился и первые шаги в футболе делал в Санкт-Петербурге. Его отец – нигериец, мать – наполовину русская, наполовину нигерийка. В одном из интервью футболист заявил, что мечтает попасть в сборную России, но и за Нигерию играть бы не отказался.

В нынешнем сезоне Идову провел 12 матчей, результативными действиями не отметился.

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