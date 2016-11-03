Роман Любимов: Я и в ЦСКА начинал с третьего-четвертого звена

Форвард «Филадельфии» Роман Любимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT) рассказал о своей роли в команде.

– Вы выступаете в третьем-четвертом звене, у вас другие функции.

– Повторюсь, я форвард. Понятно, что я должен больше думать об обороне. Но мы должны напрягать чужих защитников. И обязаны помогать первым двум тройкам. Они много времени проводят на льду, тратят энергию. Мы должны их поддерживать.



– Вы вообще легко себя чувствуете в амплуа игрока оборонительного плана?

– Это моя привычная роль. Я и в ЦСКА начинал с третьего-четвертого звена. Всегда играл в обороне, а когда выпадал шанс, меня ставили выше.