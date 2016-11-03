Роман Любимов: Я и в ЦСКА начинал с третьего-четвертого звена
Форвард «Филадельфии» Роман Любимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT) рассказал о своей роли в команде.
– Вы выступаете в третьем-четвертом звене, у вас другие функции.
– Повторюсь, я форвард. Понятно, что я должен больше думать об обороне. Но мы должны напрягать чужих защитников. И обязаны помогать первым двум тройкам. Они много времени проводят на льду, тратят энергию. Мы должны их поддерживать.
– Вы вообще легко себя чувствуете в амплуа игрока оборонительного плана?
– Это моя привычная роль. Я и в ЦСКА начинал с третьего-четвертого звена. Всегда играл в обороне, а когда выпадал шанс, меня ставили выше.
Матч
Филадельфия - Детройт - 4:3 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Ларкин (Грин, Нюквист), 13:15 (0:1). Атанасиу (Эрикссон, Шихэн), 13:31 (0:2). Вандевельде (Штрайт, Шенн), 33:39 (1:2). Любимов (Макдональд, Рид), 43:51 (2:2). Зеттерберг (Абделькадер, Татар), 48:18 (2:3). Штрайт (Симмондс, Шенн), 58:56 (3:3). Ворачек (Жиру), 61:41 (4:3).
Место и дата
03 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция