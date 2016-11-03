Кристиан Хорнер: Риккардо и Ферстаппен хорошо мотивируют друг друга

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер оценил выступление призовых пилотов команды в нынешнем сезоне.

«Прекрасно, что Даниэль досрочно стал третьим. Нам удалось увеличить отрыв от «Феррари» в Кубке конструкторов до 62 очков, ну а Дэн провел отличный сезон. Они с Максом пилотируют очень здорово, так что я с нетерпением жду две финальные гонки.

Риккардо и Ферстаппен хорошо мотивируют друг друга. Они оба высоко установили планку – и это здорово, они двигают друг друга вперед все дальше и дальше», – приводит Motorsport слова Хорнера.

Напомним, «Ред Булл» занимает второе место в Кубке конструкторов, а Риккардо досрочно обеспечил себе третье место по итогам сезона в личном зачете пилотов.