Радамель Фалькао: 70 минут с ЦСКА я провел на хорошем уровне
Форвард «Монако» Радамель Фалькао, оформивший дубль в матче с ЦСКА, прокомментировал победу своей команды, а также рассказал о своем физическом состоянии.
«Мы очень довольны этой победой. Постараемся сохранить первое место в группе. Никогда не играл за «Монако» в Лиге чемпионов. В матче с ЦСКА я забил впервые мячи в этом турнире за французский клуб. Надеюсь, продолжу в том же духе, но, конечно, самое главное – интересы команды.
Мое состояние? Чувствую себя отлично. 70 минут с ЦСКА я провел на хорошем уровне. Надеюсь, мне удастся также сыграть и в других матчах», – приводит слова игрока сборной Колумбии Goal.
Напомним, встреча между командами состоялась во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
В следующем матче «Монако» в рамках Лиги 1 сыграет на своем поле 5 ноября с «Нанси».
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)
Предупреждения:
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция