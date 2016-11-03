Радамель Фалькао: 70 минут с ЦСКА я провел на хорошем уровне

Форвард «Монако» Радамель Фалькао, оформивший дубль в матче с ЦСКА, прокомментировал победу своей команды, а также рассказал о своем физическом состоянии.



«Мы очень довольны этой победой. Постараемся сохранить первое место в группе. Никогда не играл за «Монако» в Лиге чемпионов. В матче с ЦСКА я забил впервые мячи в этом турнире за французский клуб. Надеюсь, продолжу в том же духе, но, конечно, самое главное – интересы команды.



Мое состояние? Чувствую себя отлично. 70 минут с ЦСКА я провел на хорошем уровне. Надеюсь, мне удастся также сыграть и в других матчах», – приводит слова игрока сборной Колумбии Goal.

Напомним, встреча между командами состоялась во Франции в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

В следующем матче «Монако» в рамках Лиги 1 сыграет на своем поле 5 ноября с «Нанси».



