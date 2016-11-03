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Харийс Витолиньш: С предсезонных сборов было видно, как по-боевому настроен Ковальчук

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер СКА Харийс Витолиньш высказался о преображении форварда Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне.

«Еще с предсезонных сборов было видно, что он настроен по-боевому, не бережет себя. Он в первых рядах на каждой тренировке, и это очень хорошо. Когда игрок с таким статусом в команде работает на максимум, это идет на пользу всему коллективу. Ковальчук задает пример команде, ребята видят, как он работает, и просто не могут позволить себе слабину», – сказал Витолиньш в интервью «Р-Спорт».

Напомним, в 27 матчах сезона Ковальчук набрал 36 (16+20) очков и является вторым бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

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