Боккетти и Промес не сыграют с «Томью»
Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой взял на игру 13-го тура РФПЛ с «Томью» 20 футболистов.
Отмечается, что в этом матче не примут участие защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Квинси Промес, поскольку оба футболиста травмированы и будут проходить в Тарасовке курс лечения, занимаясь по индивидуальной программе.
Полный список игроков, отправившихся на матч с «Томью» выглядит следующим образом:
Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков
Защитники: Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисио, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров,
Полузащитники: Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ромуло, Ивелин Попов, Джано, Артем Тимофеев,
Нападающие: Зе Луиш, Лоренсо Мельгарехо
Напомним, встреча между командами состоится в Томске 5 ноября и стартует в 11.00 мск.