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Боккетти и Промес не сыграют с «Томью»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой взял на игру 13-го тура РФПЛ с «Томью» 20 футболистов.

Отмечается, что в этом матче не примут участие защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Квинси Промес, поскольку оба футболиста травмированы и будут проходить в Тарасовке курс лечения, занимаясь по индивидуальной программе.

Полный список игроков, отправившихся на матч с «Томью» выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков

Защитники: Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисио, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, 

Полузащитники: Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ромуло, Ивелин Попов, Джано, Артем Тимофеев, 

Нападающие: Зе Луиш, Лоренсо Мельгарехо 

Напомним, встреча между командами состоится в Томске 5 ноября и стартует в 11.00 мск.


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