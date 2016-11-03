На eSPORTconf Russia 2016 выступит Александр Володин – ответственный за стратегическое партнерство ОК.ru
В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Александр Володин — ответственный за стратегическое планирование социальной сети «Одноклассники».
Тема выступления спикера имеет 2 вида формулировки: «Стриминг, киберспорт и онлайн-трансляции в цифрах, планах и перспективах» и «Карина, Галустян, «Одноклассники» и «Дота» – зачем, почему и какой итог».
В ходе доклада будут подняты следующие вопросы:
- Почему популярны игровые стримы?
- Как зарабатывают на онлайн-трансляциях игрового процесса?
- Чем заинтересовывают аудиторию популярные стримеры?
- Какое будущее ждет киберспортивные онлайн-трансляции?
В своем докладе Александр Володин ответит на эти и многие другие вопросы, а также приведет примеры для иллюстрации актуального состояния индустрии в РФ. Спикером будут рассмотрены реальные статистические данные, на основе которых он предложит свое видение дальнейшего развития киберспорта в России и пути его выхода на международный рынок.
Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.