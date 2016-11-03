На eSPORTconf Russia 2016 выступит Александр Володин – ответственный за стратегическое партнерство ОК.ru

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Александр Володин — ответственный за стратегическое планирование социальной сети «Одноклассники».



Тема выступления спикера имеет 2 вида формулировки: «Стриминг, киберспорт и онлайн-трансляции в цифрах, планах и перспективах» и «Карина, Галустян, «Одноклассники» и «Дота» – зачем, почему и какой итог».



В ходе доклада будут подняты следующие вопросы:



- Почему популярны игровые стримы?

- Как зарабатывают на онлайн-трансляциях игрового процесса?

- Чем заинтересовывают аудиторию популярные стримеры?

- Какое будущее ждет киберспортивные онлайн-трансляции?



В своем докладе Александр Володин ответит на эти и многие другие вопросы, а также приведет примеры для иллюстрации актуального состояния индустрии в РФ. Спикером будут рассмотрены реальные статистические данные, на основе которых он предложит свое видение дальнейшего развития киберспорта в России и пути его выхода на международный рынок.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.