Уго Льорис: К дерби с «Арсеналом» мы подходим в состоянии хуже некуда

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что принципиальнейший матч с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата Англии станет для его команды проверкой на прочность.

Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Эмирэйтс».

«К этой встрече мы подходим в состоянии хуже некуда, - приводит The Sun слова французского вратаря после домашнего поражения от «Байера» (0:1) в Лиге Европы. – После такой плохой игры, которую мы показали вчера, нам нужно строго спросить с себя, собраться и быть готовыми к воскресной игре. Сложно воспринимать футбол, который мы показывали в матче с «Байером». Команда была неузнаваемой. Но в выходные мы возвращаемся в премьер-лигу, будет встреча на великолепном стадионе с отличным полем. Мы должны получить удовольствие от этого момента и быть едиными».

Отметим, что «шпоры» не могут победить в различных турнирах ровно месяц. Последнюю победу они одержали 2 октября, обыграв в рамках АПЛ дома «Манчестер Сити».

«Арсенал» на данный момент занимает второе место: в его активе, как и у лидирующего «Манчестер Сити», а также «Ливерпуля» 23 очка. «Тоттенхэм» с 20 баллами идет пятым.