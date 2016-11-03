Дмитрий Торгованов: Последние две атаки мы провели разгильдяйски

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов оценил игру команды в матче отборочного турнира Евро-2018 со Словакией (31:31).

«В конце матча мы заменила вратаря, так как было удаление нашего игрока. К сожалению, совершили ненужные ошибки, одна из них все перечеркнула. Последние две атаки мы провели разгильдяйски. Нет, дело не в психологии, проблема в сыгранности. Когда мы убираем вратаря с игры. не надо отдавать пас в руки соперника, вот и все. Игроки должны это понимать», – приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, сборная России упустила победу над Словакией за две секунды до конца матча.

6 ноября Россия проведет второй матч в отборочном турнире в гостях с Черногорией.