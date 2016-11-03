Салака сегодня прооперируют в Германии
Вратарь «Сибири» Александр Салак сегодня будет прооперирован в Германии, сообщает официальный твиттер клуба из Новосибирска.
Напомним, 29-летний чех получил травму 15 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:2 Б).
«Сегодня в Германии нашего вратаря Александра Салака ждет сложная операция. Пожелаем, чтобы она прошло легко и быстро», - говорится в сообщении.
В нынешнем чемпионате КХЛ Салак провел 15 игр, в которых пропустил 26 шайб, отражая 93,9% бросков.
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