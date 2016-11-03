Тимур Дибиров: Концовку решили наши технические ошибки

Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров подвел итоги первого матча отборочного турнира Евро-2018 со Словакией (31:31).

«На мой взгляд, ничего страшного не произошло. Вокруг лица панические, но это ведь начало турнира. Замена вратаря на игрока в концовке матча? Мы не вправе обсуждать решения тренерского штаба, наше дело выходить и делать то, что от нас просят. У нас полное доверие в команде друг к другу. На этот раз концовку решили наши технические ошибки. Такое в спорте случается, просто нам надо сделать выводы из своих ошибок. Технические элементы не удались, неправильно распорядились мячом. Нам надо быть хладнокровнее», – приводит слова Дибирова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, сборная России упустила победу над Словакией за две секунды до конца матча.

6 ноября Россия проведет второй матч в отборочном турнире в гостях с Черногорией.