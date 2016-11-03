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Энди Кэрролл стал жертвой вооруженного нападения

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл подвергся вооруженному нападению после окончания тренировки лондонского клуба.

Как сообщает Sky Sports, инцидент произошел 2 ноября на одном из перекрестков столицы Англии. Отмечается, что преступники угрожали игроку пистолетом, а после того, как футболист решил вернуться обратно на базу команды, устроили за ним погоню. 

Ранее руководство «Вест Хэма» подтвердило эту информацию, однако, раскрывать подробности в клубе отказались. Источник отмечает, что полиция начала расследование инцидента.

27-летний Кэррол в последний раз выходил на поле 18 августа в матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Астрой». В этой игре футболист получил травму и лишь недавно приступил к тренировкам.

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