Григорий Иванов: Даже не сомневался, что Тарханов примет «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему на должность главного тренера команды был приглашен Александр Тарханов.

О назначении 62-летнего специалиста, ранее возглавлявшего болгарскую «Славию», было объявлено сегодня.

- У нас не было времени на раздумья, на какие-то консультации. Впереди важные матчи. Я прекрасно знаю Александра Федоровича, он работал в «Урале» и, даже уехав в Болгарию, продолжал оставаться советником президента клуба на общественных началах. Я с ним постоянно на связи. Даже не сомневался, что Тарханов ответит положительно на мою просьбу возглавить команду. Поинтересовался у него, не возникнет ли проблем при уходе из «Славии», - сказал Иванов.

В 13-м туре чемпионата России «Урал» в субботу на выезде сыграет с «Крыльями Советов». На данный момент команда занимает 13-е место.