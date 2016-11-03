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Дик Адвокат: Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат оценил профессиональные качества полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По словам специалиста, игроку сборной Голландии следует покинуть стан английского клуба.

«Вне всяких сомнений, у этого футболиста есть потенциал. В будущем он может стать одним из лучших. Вся проблема в том, что Депай играет в «Манчестер Юнайтед», где на его позицию хватает высококлассных исполнителей. Сейчас ему 22 года и на данном этапе карьеры он должен иметь постоянную игровую практику. Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке. Ему, на мой взгляд, нужно найти решение в этой ситуации, а именно, сменить команду», – цитирует специалиста Goal.

Напомним, полузащитник перешел в стан «красных дьяволов» из ПСВ за 34 млн евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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