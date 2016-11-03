Дик Адвокат: Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат оценил профессиональные качества полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По словам специалиста, игроку сборной Голландии следует покинуть стан английского клуба.



«Вне всяких сомнений, у этого футболиста есть потенциал. В будущем он может стать одним из лучших. Вся проблема в том, что Депай играет в «Манчестер Юнайтед», где на его позицию хватает высококлассных исполнителей. Сейчас ему 22 года и на данном этапе карьеры он должен иметь постоянную игровую практику. Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке. Ему, на мой взгляд, нужно найти решение в этой ситуации, а именно, сменить команду», – цитирует специалиста Goal.



Напомним, полузащитник перешел в стан «красных дьяволов» из ПСВ за 34 млн евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.



В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.