Тарханов хочет видеть в «Урале» форварда «Славии» Сердерова
Новый главный тренер «Урала» Александр Тарханов попросил руководство клуба приобрести у софийской «Славии» нападающего Сердера Сердерова, сообщает Life.
Напомним, по прихода в «Урал» 62-летний специалист возглавлял этот болгарской клуб. Пригласив в свое время 22-летнего Сердерова в «Славию», Тарханов заявил, что хочет раскрыть потенциал форварда, а затем вернуть его в российскую премьер-лигу.
В составе «Славии» Сердеров в 19 играх забил шесть голов.
В России он выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и «Анжи».
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