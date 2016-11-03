Тарханов хочет видеть в «Урале» форварда «Славии» Сердерова

Новый главный тренер «Урала» Александр Тарханов попросил руководство клуба приобрести у софийской «Славии» нападающего Сердера Сердерова, сообщает Life.

Напомним, по прихода в «Урал» 62-летний специалист возглавлял этот болгарской клуб. Пригласив в свое время 22-летнего Сердерова в «Славию», Тарханов заявил, что хочет раскрыть потенциал форварда, а затем вернуть его в российскую премьер-лигу.

В составе «Славии» Сердеров в 19 играх забил шесть голов.

В России он выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и «Анжи».