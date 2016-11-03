«Терек» просит РФС инициировать расследование обстоятельств матча с «Уралом»
«Терек» обратился в РФС с просьбой инициировать расследование матча 12-го тура с «Уралом.
Об
этом говорится на официальном сайте грозненского клуба. «Терек»
выступает за расследование «с привлечением необходимых компетентных
органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном
характере матча». Отмечается, что соответствующее письмо направлено
президенту РФС Виталию Мутко президентом «Терека» Магомедом Даудовым.
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