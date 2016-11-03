«Терек» просит РФС инициировать расследование обстоятельств матча с «Уралом»

читайте также

Александр Тарханов: Если есть вопросы по матчу с «Тереком», расследуйте. А голосить можно по любой игре Новый главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о матче «Урал» - «Терек».

Григорий Иванов: Скрипченко нам говорил, что он больной. И обманул Президент «Урала» Григорий Иванов дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

Александр Тарханов: Из «Славии» в «Урал» отпустили с сожалением Новоиспеченный главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о своем очередном приходе в екатеринбургский клуб.

Тарханов хочет видеть в «Урале» форварда «Славии» Сердерова Новый главный тренер «Урала» Александр Тарханов попросил руководство клуба приобрести у софийской «Славии» нападающего Сердера Сердерова.

Григорий Иванов: Руку Скрипченко не пожму Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что при встрече не пожмет руку прежнему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко, который возглавил «Крылья Советов».

Григорий Иванов: Даже не сомневался, что Тарханов примет «Урал» Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему на должность главного тренера команды был приглашен Александр Тарханов.

«Рубин» и «Сибирь» сыграют в Кубке России в Казани Определен хозяин поля в матче ¼ финала Кубка России между «Рубином» и «Сибирью». В результате жеребьевки игра пройдет в Казани.

Григорий Иванов: Готов участвовать в ток-шоу, если приедет президент «Терека» Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов принять участие в ток-шоу на «Матч ТВ» по итогам матча 12-го тура премьер-лиги с «Тереком».

«Урал» объявил о назначении Тарханова на пост главного тренера команды Российский специалист Александр Тарханов возглавил «Урал». Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Александр Тарханов: Покидаю «Славию», вылетаю в Екатеринбург Александр Тарханов покинул пост главного тренера болгарской «Славии» и в ближайшее время возглавит «Урал».

Тарханов оставил должность главного тренера «Славии» Российский специалист Александр Тарханов ушел с должности главного тренера «Славии», сообщает Sportal.

Григорий Иванов: Хотим пригласить на должность главного тренера «Урала» Тарханова Президент «Урала» Григорий Иванов назвал имя специалиста, который может стать главным тренером команды.

«Парни! Жгите флаги!» Андрей Малосолов о матче «Урал» – «Терек» События в матче 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4), который пока что только народной молвой

Тарханов возглавит «Урал» Как сообщает издание URA.Ru, новым главным тренером «Урала» станет Александр Тарханов.

Вадим Скрипченко: Мне очень интересно предложение «Крыльев» Экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, который ушел в отставку из екатеринбургского клуба 1 ноября, подтвердил, что ему поступило предложение возглавить «Крылья Советов».

Вадим Скрипченко: Есть интерес «Крыльев». И моя совесть перед Ивановым чиста! Экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подтвердил, что ему поступило предложение возглавить «Крылья Советов».

Григорий Иванов: Возможный уход Скрипченко в «Крылья» - удар в спину Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что недавно покинувший пост главного тренера команды Вадим Скрипченко может возглавить «Крылья Советов».

Вадим Скрипченко: Получил предложение от «Крыльев Советов» и готов его рассмотреть Бывший наставник «Урала» Вадим Скрипченко подтвердил информацию, что может продолжить тренерскую карьеру в Самаре.

Букмекеры готовы помочь расследовать обстоятельства матча «Урал» - «Терек» Генеральный директор по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев сообщил, что контора готова содействовать выявлению обстоятельств матча 12-го тура чемпионата России, к котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).