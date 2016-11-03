Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при»

Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.



Липницкая на тренировке исполнила упрощенный вариант короткой программы с одним прыжком. Погорилая также отработала короткую программу, но в практически полноценном варианте. Радионова исполнила произвольную программу на музыку Пуччини, которая еще не демонстрировалась на публике.



В четверг также состоялись официальные тренировки в остальных видах. Соревнования начнутся 4 ноября с короткого танца. Затем короткие программы покажут мужчины, спортивные пары и женщины. Произвольные программы будут исполнены в субботу.