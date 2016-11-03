Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Заварухин и Волков стали ассистентами Крикунова в «Автомобилисте»

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

«Автомобилист» завершил формирование нового тренерского штаба. Ассистентами Владимира Крикунова стали Николай Заварухин и Алексей Волков.

41-летний Заварухин ранее работал в «Батыре» (Нефтекамск) и «Сибирских Снайперах» (Новосибирск), после чего входил в тренерский штаб «Тороса» (Нефтекамск) и «Нефтехимика».

36-летний Волков с 2015 года был ассистентом генерального менеджера «Автомобилиста».

Напомним, ранее ассистентами Крикунова стали Иван Кривоносов и Олег Микульчик.

31 октября Крикунов сменил на посту главного тренера Андрея Разина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Гимаев: В стране сейчас нет команды, которая может обыграть СКАЗаслуженный тренер России и телекомментатор Сергей Гимаев поделился своим мнением о фаворитах сезона в чемпионате КХЛ.«Авангард» обменял Кулика и расстался с ГлуховымОмский «Авангард» сообщил об изменениях в составе команды.Салака сегодня прооперируют в ГерманииВратарь «Сибири» Александр Салак сегодня будет прооперирован в Германии, сообщает официальный твиттер клуба из Новосибирска.Харийс Витолиньш: С предсезонных сборов было видно, как по-боевому настроен КовальчукТренер СКА Харийс Витолиньш высказался о преображении форварда Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне.Илья Самсонов: Конкуренция с Кошечкиным меня подстегиваетВратарь магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Илья Самсонов считает, что не имеет права жаловаться на игровое время в клубе.Владислав Третьяк: Я не против легионеров, но таких, как ЯгрПрезидент ФХР Владислав Третьяк высказался на тему качества легионеров в КХЛ.Рашит Давыдов: Не согласен, что в ворота СКА можно поставить любого (видео)Рашит Давыдов: Не согласен, что в ворота СКА можно поставить любого (видео)Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов дал интервью обозревателю «Советского спорта».Витолиньш не поехал со сборной на Кубок КарьялаТренер сборной России Харийс Витолиньш не поехал с командой на Кубок Карьяла и остался работать со СКА.Кирилл Фастовский: Финансовая ситуация непростая, но распродаж игроков не планируетсяГенеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о финансовой ситуации в клубе.«Автомобилист» подписал защитника Щитова«Автомобилист» подписал контракт с защитником Никитой Щитовым, сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.«Витязь» обменяет Королева в «Югру» на Романова«Витязь» и «Югра» в ближайшее время произведут обмен.Францоуз, Арзамасцев, Копейкин и Зернов - лучшие хоккеисты игровой недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 10-й недели регулярного чемпионата.Павел Красковский: Смотрите матчи Кубка Карьяла! Мы вас не подведем20-летний форвард «Локомотива» и сборной России Павел Красковский – финском этапе Евротура.Депутат Госдумы предложил фанатам собирать деньги на покупку легионеровЗаместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Олег Нилов предложил болельщикам футбольных и хоккейных команд собирать деньги на покупку зарубежных игроков.Роман Ротенберг: Вопрос о продлении контрактов с Ковальчуком и Тихоновым находится в работеВице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о продлении контракта с нападающими клуба Ильей Ковальчуком и Виктором Тихоновым.Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу рижан.Анатолий Голышев: В сборной хочу перезагрузитьсяАнатолий Голышев: В сборной хочу перезагрузитьсяЛидер атак «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал об отставке главного тренера клуба Андрея Разина.Владислав Третьяк: КХЛ должна быть международной лигойПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим мнением по поводу состава участников КХЛ. Он сказал, что в лиге должны играть иностранные клубы.«Спартак» выпустил энциклопедию к 70-летию клубаВ Музее хоккейной славы, что в Парке легенд, прошла презентация энциклопедии «Спартака».Владимир Крикунов: Акции с раздачей розовых маек — не мой стиль работыНовый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о своем назначении на пост наставника екатеринбургского клуба.

Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Владимир Крикунов
Владимир Крикуноввсе новости
Алексей Волков
Алексей Волковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение