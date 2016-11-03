Заварухин и Волков стали ассистентами Крикунова в «Автомобилисте»

«Автомобилист» завершил формирование нового тренерского штаба. Ассистентами Владимира Крикунова стали Николай Заварухин и Алексей Волков.

41-летний Заварухин ранее работал в «Батыре» (Нефтекамск) и «Сибирских Снайперах» (Новосибирск), после чего входил в тренерский штаб «Тороса» (Нефтекамск) и «Нефтехимика».

36-летний Волков с 2015 года был ассистентом генерального менеджера «Автомобилиста».

Напомним, ранее ассистентами Крикунова стали Иван Кривоносов и Олег Микульчик.

31 октября Крикунов сменил на посту главного тренера Андрея Разина.