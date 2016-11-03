Александр Тарханов: Если есть вопросы по матчу с «Тереком», расследуйте. А голосить можно по любой игре

Новый главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о матче «Урал» - «Терек».

- Удалось посмотреть игру «Урал» - «Терек» (1:4)?

- Нет. Но всю необходимую информацию знаю и так. Если есть какие-то вопросы, то должно быть расследование. Четко и по делу, как в Италии. А вот так просто голосить можно по любому матчу и говорить, что он договорной. Получается, если кто- то ошибется, значит – сговор? Молодой вратарь допустил ошибку. Но, послушайте, у меня в другой команде точно также ошибался голкипер – выбивал, попал в соперника и гол. И что, значит - он продал игру? Нет, - говорит Тарханов.

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