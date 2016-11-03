«Уильямс» объявил состав пилотов на следующий сезон

«Уильямс» определился с составом призовых пилотов на следующий год. Финн Валттери Боттас продлил контракт с командой из Гроува и проведет пятый сезон в «Уильямсе».

А вторым пилотом станет чемпион Европейской «Формулы-3» Лэнс Стролл. 18-летний канадец заменит в «Уильямсе» Фелипе Массу, который завершает гоночную карьеру.

Отметим, что в августе Стролл приступил к тестовой программе за рулём машины Williams 2014 года и уже провел несколько сессий, которые прошли на Хунгароринге, Ред Булл Ринге и Монце.

Добавим, что «Уильямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов, уступая девять очков «Макларену».