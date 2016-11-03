«Кристалл» выйдет на матч ВХЛ с «Торпедо», несмотря на долги
Пресс-атташе саратовского «Кристалла» Дмитрий Филюрин сообщил, что игроки команды выйдут сегодня вечером на календарный матч чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с «Торпедо» (Усть-Каменогорск), несмотря на накопившиеся серьезные финансовые задолженности.
«Матч с «Торпедо» состоится. Игроки сегодня провели собрание команды и приняли решение выйти на лед», - цитирует Филюрина «Р-Спорт».
Напомним, ранее главный тренер команды Андрей Лунев сообщил, что игроки и тренеры «Кристалла» приостановят свою трудовую деятельность с 3 ноября, если долги по зарплате не будут погашены. Хоккеисты в конце октября обратились с открытым письмом к губернатору области Валерию Радаеву с просьбой решить вопрос с финансированием команды, долги по зарплате перед игроками и тренерами которой составляют уже три месяца.
Матч
Место и дата
03 ноября 19:00, Кристалл, Онлайн-трансляция