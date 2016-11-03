«Кристалл» выйдет на матч ВХЛ с «Торпедо», несмотря на долги

Петр Воробьев: В начале сезона сказал Гребенщикову, что в ВХЛ ему делать нечего. Он готовый игрок для КХЛ

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от поражения в матче с пензенским «Дизелем».