Даниил Шишкарев: Чем быстрее забудем матч со Словакией, тем лучше для нас

Правый крайний сборной России по гандболу Даниил Шишкарев прокомментировал матч отборочного турнира Евро-2018 со Словакией (31:31).

«Перед началом матча тренеры предупреждали, что будет сложный матч, никакого шапкозакидательского настроения у нас не было. Считаю, что с самого начала было много сумбура. Но впереди нас ждет матч с Черногорией, и я надеюсь, что мы реабилитируемся за досадную потерю одного очка. Сказалось и то, что мы собрались незадолго до матча, и это время получилось скомканным различными бытовыми делами. Но за эти дни до начала матча мы попытались сделать все, что от нас просили. Мы постараемся забыть этот результат. В жизни спортсменов бывают как удачные игры, так и не очень. Хорошие матчи запоминаются, плохие забываются. Команде надо двигаться дальше. Чем быстрее мы забудем эту неприятную игру, результат, тем будет лучше для нас, ведь впереди матч с Черногорией», – приводит слова Шишкарева официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, сборная России упустила победу над Словакией за две секунды до конца матча.

6 ноября Россия проведет второй матч в отборочном турнире в гостях с Черногорией.