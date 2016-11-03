«Авангард» обменял Кулика и расстался с Глуховым
Омский «Авангард» сообщил об изменениях в составе команды.
Клуб обменял защитника Евгения Кулика в «Югру» на денежную компенсацию.
Кроме того, «Авангард» по соглашению сторон завершил сотрудничество с нападающим Алексеем Глуховым.
В нынешнем чемпионате КХЛ Кулик в 19 матчах отдал две голевые передачи. В свою очередь Глухов провел 15 игр, в которых забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.
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