Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Журова: У нас закон о наказании за склонение к допингу жестче, чем где-либо

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала принятый в четверг Госдумой закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Закон предусматривает наказание сроком от одного года до трех лет в зависимости от тяжести проступка, а максимальное - если повлекло тяжелые последствия, вплоть до смерти. И остальное – от года до двух. И, соответственно, по каждой статье есть штрафы, начиная от 300 тысяч и до миллиона. И есть еще один нюанс: в каждом случае есть разница в сроках невозможности занятия должности – от трех до пяти лет. И есть случаи, в которых суд в данном вопросе может присудить и пожизненный срок.

И выделю еще один важный момент: в законе есть такая формулировка, как «устранение препятствий к использованию запрещенных препаратов. Это подразумевает то, что человек создает условия, чтобы спортсмена не поймали на допинге. Это теперь тоже относится к нарушениям закона. И в примечании сказано про склонение спортсмена к допингу. И все четко прописано – вплоть до советов и указаний, если спортсмену давались советы, указания, предложения, то делавшие их люди могут быть наказаны. Думаю, что у нас законодательство теперь жестче, чем у кого-либо, - передает слова Журовой «Р-Спорт».

Напомним, что Госдума шестого созыва на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности в РФ за склонение спортсменов к употреблению допинга.

Ранее немецкий телеканал ARD выпустил нашумевшую серию фильмов о допинговой системе в российской легкой атлетике. Результатом расследования стала приостановка членства ВФЛА в IAAF. Таким образом, российские легкоатлеты не получили допуск на Олимпиаду-2016. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Желанова больше не работает в Министерстве спортаМинистр спорта РФ Павел Колобков заявил, что советник по вопросам антидопинга Наталья Желанова более не работает в ведомстве.Дмитрий Шляхтин: Ожидаем, что в начале 2017 года российские легкоатлеты смогут участвовать в международных стартах по индивидуальным заявкамГлава ВФЛА Дмитрий Шляхтин подвел итоги встречи с рабочей группой IAAF, на которой обсуждался вопрос о восстановлении в правах сборной России по легкой атлетике.Дмитрий Шляхтин: Сумма выплат российским легкоатлетам за неучастие в Олимпиаде составит 40 млн рублейПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал общую сумму денежной компенсации российским легкоатлетам, не допущенным к участию в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.Анастасия Мыскина: Срок дисквалификации Шараповой должен был быть корочеКапитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина поделилась мнением о сроках дисквалификации Марии Шараповой.WADA сообщило о 28 случаях употребления допинга на ОИ-2016Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало отчет независимой группы экспертов относительно допинговой программы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.МОК аннулировал результаты двух российских легкоатлетов с ОИ-2012Международный олимпийский комитет в результате перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне ввел санкции в отношении восьми спортсменов, в том числе двух представителей России – Кирилла Иконникова и Дмитрия Стародубцева.Публикация доклада Макларена откладывается до середины декабряВторая часть расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте увидит свет не раньше середины декабря.Союз конькобежцев России дисквалифицировал Еранину на один год за допингСоюз конькобежцев России дисквалифицировал Елену Еранину на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.Российская бегунья Волкова лишена бронзы Олимпиады 2008 года из-за положительной допинг-пробыРоссийская легкоатлетка Екатерина Волкова будет лишена бронзовой медали летней Олимпиады-2008 в Пекине (Китай). Она стала третьей в беге на 3000 метров с препятствиями.МГУ в ноябре станет учредителем Московской антидопинговой лабораторииРуководитель Московской антидопинговой лаборатории Марина Дикунец заявила о том, что организация официально будет передана новому учредителю — Московскому государственному университету.Владимир Лукин: Не надо быть чрезмерно оптимистичными по поводу восстановления членства в Международном паралимпийском комитетеГлава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал заявление Международного паралимпийского комитета (IPC). Он сказал, что не стоит испытывать излишний оптимизм по этому поводу.В Москве проходит образовательный антидопинговый семинарВ Москве проходит образовательный антидопинговый семинар.Леонид Тягачев: Негативно отношусь к людям, которые принимают допинг, а потом ищут пути, как сдать всю командуПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал решение МОК наградить информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых.МОК не будет лишать погибшего российского борца Кудухова серебра ОИ-2012Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать погибшего российского борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОКИнформаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Президент FIS настаивает на 4-летней дисквалификации Терезы ЙохаугПрезидент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер полагает, что титулованная норвежская лыжница Тереза Йохауг, уличенная в употреблении запрещенного препарата, должна быть дисквалифицирована на четыре года.Депутат: Мы создаем такую службу борьбы с допингом, которая подойдет и другим странамРуководитель управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Хоточкин на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявил, что государственные органы РФ готовы к тесной координации в работе по искоренению допинга в спорте.Светлана Журова: Назначение Мутко – это усиления спорта в стране на уровне правительстваОлимпийская чемпионка Турина, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером Правительства России.Российские следователи проверят информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-пробИсполняющая обязанности главы управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие проверит информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-проб.Следственный комитет допросил более 50 спортсменов и тренеровВ Следственном комитете России продолжается расследование уголовных дел по фактам нарушения антидопинговых правил.

Светлана Журова
Светлана Журовавсе новости
Допинг
Допинг

Cпецпредложение