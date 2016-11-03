Светлана Журова: У нас закон о наказании за склонение к допингу жестче, чем где-либо

Олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала принятый в четверг Госдумой закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Закон предусматривает наказание сроком от одного года до трех лет в зависимости от тяжести проступка, а максимальное - если повлекло тяжелые последствия, вплоть до смерти. И остальное – от года до двух. И, соответственно, по каждой статье есть штрафы, начиная от 300 тысяч и до миллиона. И есть еще один нюанс: в каждом случае есть разница в сроках невозможности занятия должности – от трех до пяти лет. И есть случаи, в которых суд в данном вопросе может присудить и пожизненный срок.

И выделю еще один важный момент: в законе есть такая формулировка, как «устранение препятствий к использованию запрещенных препаратов. Это подразумевает то, что человек создает условия, чтобы спортсмена не поймали на допинге. Это теперь тоже относится к нарушениям закона. И в примечании сказано про склонение спортсмена к допингу. И все четко прописано – вплоть до советов и указаний, если спортсмену давались советы, указания, предложения, то делавшие их люди могут быть наказаны. Думаю, что у нас законодательство теперь жестче, чем у кого-либо, - передает слова Журовой «Р-Спорт».

Напомним, что Госдума шестого созыва на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности в РФ за склонение спортсменов к употреблению допинга.

Ранее немецкий телеканал ARD выпустил нашумевшую серию фильмов о допинговой системе в российской легкой атлетике. Результатом расследования стала приостановка членства ВФЛА в IAAF. Таким образом, российские легкоатлеты не получили допуск на Олимпиаду-2016.