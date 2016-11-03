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Борзаковский выдвинут на должность вице-президента ВФЛА от Московской области

Источник:  Р-СпортКомментарии

Федерация легкой атлетики Московской области выдвинула главного тренера сборной России Юрия Борзаковского на должность вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

А кандидатом в президенты ВФЛА от Московской области стал Андрей Сильнов, которого ранее уже выдвинула Ростовская область.

«На пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики мы выдвигаем Юрия Борзаковского, а Андрей Сильнов выдвинут на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики», – приводит «Р-Спорт» слова президента Федерации легкой атлетики Московской области Виктора Хохлова.

В среду было объявлено о том, что Федерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинула в качестве кандидата на пост президента ВФЛА двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву.

Добавим, что отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря.

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