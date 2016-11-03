Кэри Прайс: Мы все гордимся тем, как стартовал «Монреаль»
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс после матча с «Ванкувером» (3:0) оценил старт команды в регулярном чемпионате. В десяти играх «Канадиенс» одержали девять побед и один раз проиграли в овертайме.
«Безусловно
мы гордимся этим. Я думаю, что мы все
были очень недовольны тем, как мы
завершили прошлый сезон. Мы хотели
хорошо стартовать в этом году, доказать,
что у нас хорошая команда. Именно этого
мы и добились», – приводит слова Прайса
официальный сайт НХЛ.
В ночь на субботу «Монреаль» сыграет в гостях с «Коламбусом».
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