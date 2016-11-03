«Копенгаген» – «Лестер»: Шмейхель играл второй тайм с переломом руки

Как сообщает официальный сайт «Лестера», голкипер команды Каспер Шмейхель получил перелом руки в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенагеном» (0:0).



Отмечается, что вратарь сборной Дании играл весь второй тайм с травмой. Также сообщается, что об этом стало известно только после возвращения в Англию. Именно в стане своего клуба футболист прошел медицинское обследование, так как начал жаловаться на боль в руке.

В нынешнем сезоне Каспер Шмейхель провел во всех турнирах 13 матчей, пропустил 13 голов и в семи встречах оставлял свои ворота «сухими».



В следующем матче «Лестер» 6 ноября сыграет с «Вест Бромвичем» в рамках чемпионата Англии.

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