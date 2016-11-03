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Йере Лехтинен: У сборной России молодая команда, и мне она очень нравится

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен перед матчем с Россией на «Кубке Карьяла» высказался о сопернике.

«У сборной России молодая команда, но это не означает, что она слабая. Это очень быстрая, очень талантливая сборная, и мне она очень нравится, если честно. Очень много интересных игроков.

Но и у сборной Финляндии неплохой состав. У нас есть молодежь, есть опытные хоккеисты, что создает определенный сплав. Они неплохо провели начало сезона. Особенно отметил бы нападающих, которые много забивают в своих клубах. Это добавляет им уверенности. Я смотрю на предстоящий турнир с большим оптимизмом», – приводит «Р-Спорт» слова Лехтинена.

Напомним, матч Россия – Финляндия пройдет в четверг на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

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