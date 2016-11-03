WESA создала первый киберспортивный арбитражный суд

Организация World Esports Association создала первый киберспортивный арбитражный суд. Об этом ассоциация сообщила на своем официальном сайте.



Суд будет решать споры по контрактам, выплатам призовых и других спорных моментах. Эти вопросы будут решаться беспристрастной группой из трех арбитров, однако стороны могут также согласовать использование единого арбитра для определенных споров.



«Создание независимого арбитражного суда является важным шагом для достижения одной из целей WESA в профессионализации киберспорта», — заявил Кен Хершман, исполнительный председатель и комиссар Ассоциации.



WESA была основана в мае 2016 года из восьми самых популярных киберспортивных команд мира (Fnatic, Natus Vincere, EnVyUS, Virtus.pro, G2 киберспорта, Faze, MouseSports, Ninjas in Pyjamas) и ESL, крупнейшей в мире компании по организации турниров.



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