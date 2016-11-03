«Лада» покинет WTCC по окончании нынешнего сезона

Заводская команда «Лада Спорт Роснефть» покинет чемпионат мира по кольцевым гонкам на легковых автомобилях (WTCC) по окончании нынешнего сезона, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, российская команда уже сообщила своим пилотам Габриэлю Тарквини, Хьюго Валан и Ники Катсбургу, что они освобождены от контрактных обязательств и могут искать новое место работы на следующий сезон.

Вместо участия в WTCC «Лада» выставит команду в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Напомним, заключительный этап сезона WTCC пройдет с 24 по 25 ноября в Катаре.