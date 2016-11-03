Сергей Гимаев: Ничушкин должен стать основным игроком сборной России

Заслуженный тренер России и телекомментатор Сергей Гимаев поделился своим мнением относительно состава сборной России на Кубок Карьяла.

- Мне состав очень нравится! Даже не переживаю за итоговый результат, потому что он будет. Мы недооцениваем этих ребят, а они точно выйдут биться! Многие из них лидеры, мастеровитые, у них огромное желание доказать, что они бойцы. С такими злыми ребятами Знарок хорошо работает. Уж в характере мы точно никому не уступим, а мастеровитых игроков в сборной достаточно. По подбору хоккеистов это очень неплохая команда.

- Присутствие в этом составе того или иного игрока вас не удивило?

- Нет вообще ни одного, о ком можно сказать, что он получил место незаслуженно. Может быть, этот вызов – аванс для Окулова. Он заменил Шалунова, и сразу стать в сборной одним из ведущих игроков будет тяжело. А так – все справедливо получили это место. Да, у кого-то, может, не такая выдающаяся статистика, но зато он выполняет свои функции. Тот же Санников, например. И я верю в эту команду. Ребята докажут, что они могут попасть в сборную на чемпионат мира.

- Ничушкин нужен этой сборной?

- А как же?! Ничушкин в перспективе должен стать основным игроком сборной России. Таких форвардов силового плана у нас практически и нет. Есть звено Шипачёва, есть Дацюк, с которым любая тройка будет играть в комбинационный хоккей. А вот среди мощных, силовых нападающих - кто сильнее Ничушкина в КХЛ? - передает слова Гимаеева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).