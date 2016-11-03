В «Торино» намерены воспользоваться напряженными отношениями между Хартом и Гвардиолой

Тренерский штаб и руководство «Торино» довольны выступлениями голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта и планируют продлить его аренду. Об этом сообщает Tuttosport.



Отмечается, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола по-прежнему не рассчитывает на игрока сборной Англии, который, перейдя в итальянский клуб, имеет постоянную игровую практику. Этим обстоятельством и хотят воспользоваться в «Торино».



Напомним, голкипер покинул английский клуб, поскольку у него сложились непростые отношения с Гвардиолой, который возглавил «Сити» минувшим летом.



На данный момент Харт провел за «Торино» во всех турнирах 9 матчей, пропустил 11 голов и в двух матчах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает 29-летнего голкипера в 15 млн евро, а его контракт с «МанСити» рассчитан до 2019 года.



