Владимир Пономарев: Слуцкий сам должен написать рапорт о прекращении контракта

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением от матча 4-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» (0:3).

- Поражение от «Монако» не обидное. Нам сейчас деваться некуда, не можем показывать лучший футбол. Нечем играть – нечем и выигрывать. Раньше была политика точечной ротации: покупали Вагнера, Думбию, Мусу. И это работало. У Гинера получилось и экономить, выигрывать, но теперь приходится за это расплачиваться. Надо было покупать игроков, особенно центральных нападающих, потому что атаковать сейчас некем.



Состав ЦСКА «выдохся»: Игнашевич и Березуцкий возрастные игроки, а крайних защитников надо уметь использовать. Марио всегда рвется вперед, и обороняться некому. Первый гол «Монако» забивал, когда Фернандес был «в командировке». Щенников еще иногда проваливается. Так крайние защитники не играют. В приоритете должна быть оборона, а потом уже атака.

Что касается Слуцкого, он сам должен написать рапорт о прекращении контракта. Ребята видят, что он «выдохся» и не может работать с коллективом, но тренер должен сам почувствовать, что пора делать ноги. Нужно менять коллектив, работы много. Придёт новый тренер и всё сразу поставит. Старый уже привык и не замечает ошибок. Все закономерно, - передает слова Пономарева «Чемпионат».

Напомним, после победы на ЦСКА «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в таблице.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».