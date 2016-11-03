Вадим Скрипченко: Знакомство с «Крыльями» прошло успешно (видео)

Белорусский специалист Вадим Скрипченко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Крыльев Советов».

– Как оцените первую встречу с командой?

– Сегодня провели общекомандное собрание, поговорили о целях, которые стоят перед нами в ближайших матчах. Перед нами стоит задача улучшить свое положение в турнирной таблице. Все понимают, что победы улучшат моральное состояние команды. Общались около получаса. Проговорили общие вопросы и то, как мы будем тренироваться и играть. Считаю, что первое знакомство прошло довольно успешно.

– Увы, у клуба недостаточно времени, чтобы представить вас СМИ и болельщикам. Поэтому хотелось бы услышать от вас слова обращения к любителям футбола, которые в субботу придут на «Металлург», чтобы поддержать нашу команду.

– Очень хотелось бы поддержки от болельщиков. А со своей стороны постараемся достичь положительного результата. Самара – город футбольный. Еще игроком приезжал сюда и знаю, что здесь любят «Крылья». Прошу болельщиков быть на нашей стороне и помочь нам справиться с непростой ситуацией, которая сложилась. Приходите на футбол, поддержите нас, а мы постараемся оправдать ваше доверие.

Напомним, ранее пост наставника «Крыльев» покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен.

На данный момент самарский клуб занимает последнее место в таблице РФПЛ, набрав после 12 туров 7 очков.

Свой первый матч в качестве тренера «Крыльев» Скрипченко проведет 5 ноября против «Урала», главным тренером, которого он был ранее.