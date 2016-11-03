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Василий Кульков: У «Ростова» больше шансов на попадание в ЛЕ, чем у армейцев

Источник:  Р-СпортКомментарии

 Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Василий Кульков поделился мнением о шансах российских клубов в Еврокубках.

- У «Ростова» больше шансов на попадание в Лигу Европы (чем у ЦСКА), все-таки команда играет, видно их построения, видно идею, которую они хотят воплощать в жизнь на поле. Им есть, что показать. Да, будет тяжело не пропустить, если говорить о «Баварии», но я считаю, что второй гол «Атлетико» - это немножко несчастный случай был, все уже были уверены, что матч вничью завершится. У них понятно, что они хотят на поле, все взаимодействия игроков, и как они должны в той или иной ситуации себя вести, - передает слова Кулькова «Р-Спорт».

Напомним, после победы «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».

Добавим, что в группе D лидирует «Атлетико» (12 очков), у «Баварии» - 9 очков, у «Ростова» и ПСВ по одному очку.

В следующем туре «Ростов» 23 ноября примет на своем поле «Баварию», а «Атлетико» в этот же день сыграет с ПСВ.

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