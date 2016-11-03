Владимир Абрамов: Если бы Скрипченко был гением, то тренировал бы условный ЦСКА
Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о назначении бывшего главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко наставником «Крыльев Советов».
Напомним, в начале этой неделе бельгийский специалист Франк Веркаутерен был уволен с должности главного тренера самарского клуба. После 12-ти туров волжане замыкают турнирную таблицу чемпионата России.
- «Крылья» сейчас стоят на вылет, занимают последнее место. Хватит ли у Скрипченко опыта, харизмы, чтобы сплотить команду?
- С чего вы взяли, что у него есть эти качества? Откуда? Но кроме него туда никто и не пойдет. Вы же сами понимаете, что любой результат подразумевает наличие в клубе денег, - сказал Абрамов. - А деньги - это нормальные игроки, выплата зарплаты. В «Крыльях» играют не те футболисты, которые способны решать задачи. В «Зените», «Спартаке» и других топ-клубах тренер может что-то решать, на периферии все решают деньги. Еще психологически встряхнуть спящее состояние игроков Скрипченко под силу. А что еще он может? Он гений? Если был бы гением, уже тренировал бы условный ЦСКА.