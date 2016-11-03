Владимир Абрамов: Если бы Скрипченко был гением, то тренировал бы условный ЦСКА

Вадим Скрипченко: У меня есть желание пожать Иванову руку, а какое у него желание – это не ко мне вопрос

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко объяснил, почему у него есть желание пожать руку президенту «Урала» Григорию Иванову.