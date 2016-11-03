Понтус Вернблум: ЦСКА способен изменить ситуацию в матче с «Амкаром»

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал выступление столичного клуба в нынешнем сезоне.



«Бывают спады, подобные нынешнему. Когда мало что получается, когда ты словно сражаешься сам с собой. Выход один: надо тяжело работать. Как говорится, нужно засучить рукава и как следует испачкать руки. Мы слишком добренькие. Пытаемся идти в прессинг, но не можем сыграть жестко и отобрать мяч. Мы не должны думать, что способны играть, как «Барселона». Надо сплотиться и работать.

«ЦСКА» потерял игроков, и если мы посмотрим на другие команды в Лиге чемпионов, у них больше качества, чем у нас. Когда ты играешь против более сильного соперника, то должен компенсировать разницу в мастерстве старанием, желанием и тяжелой работой, однако, у нас сейчас этого не получается.



Мы не можем просто лечь и умереть. Очень жду следующей игры, для нас это возможность изменить ситуацию. Согласен с тем, что нам не помешает укрепиться. Я всегда за то, чтобы команда становилась сильнее. Вместе с тем, считаю, что у нас и сейчас достаточно хороших исполнителей. Повторюсь, в данный момент команде необходимо собраться и сплотиться. Убежден в том, что мы способны изменить ход событий и в нынешнем составе», – сказал Вернблум в интервью Вobsoccer.

На данный момент подопечные Леонида Слуцкого, набрав 21 балл, занимают третье место в таблице РФПЛ и отстают от лидеров («Спартака» и «Зенита») на 7 очков.

В следующем туре армейцы 6 ноября примут на домашней арене пермский «Амкар».



